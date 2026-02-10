Spectacle « Comédie Romantique »

Vous avez déjà visionné toutes les comédies romantiques de cet hiver… et vous êtes en manque ? Et si on en créait une en direct pour vous ? Les Gens d’à Côté présentent leur « Comédie Romantique » improvisée sur commande !

Un regard, et tout change. Ils viennent de mondes opposés. Leur rencontre est un hasard.

Et pourtant ils vont s’aimer.

Les Gens d’à Côté vous présentent leur « Comédie Romantique » improvisée sur commande !

Dans cette pièce de théâtre, ce sera à VOUS de décider quels personnages tomberont amoureux !

Et avec VOS propositions de départ, nous ferons naitre en direct une comédie romantique inédite afin de réchauffer vos coeurs pour l’hiver !

Alors courez jusqu’au terminal d’embarquement direction Ourches, dans une ultime tentative de retrouver votre genre de film tant aimé et lui déclarer votre flamme !

* Début du spectacle à 20h30. Ouverture à 19h45.

* A la salle d’animation rurale de Ourches, Place de la Mairie, 26120 Ourches

* Boissons et petite restauration sur place, avec la Brasserie Nyris qui vendra de la bière