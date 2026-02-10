Spectacle, Théâtre

Spectacle « Comédie Romantique »

Vous avez déjà visionné toutes les comédies romantiques de cet hiver… et vous êtes en manque ? Et si on en créait une en direct pour vous ?
Les Gens d’à Côté présentent leur « Comédie Romantique » improvisée sur commande !

Spectacle « Comédie Romantique »
Le 28/02/2026 20:30

Place de la Mairie 26120 Ourches

Contacter par mail Site internet
Payant

Un regard, et tout change. Ils viennent de mondes opposés. Leur rencontre est un hasard.
Et pourtant ils vont s’aimer.

Les Gens d’à Côté vous présentent leur « Comédie Romantique » improvisée sur commande !
Dans cette pièce de théâtre, ce sera à VOUS de décider quels personnages tomberont amoureux !
Et avec VOS propositions de départ, nous ferons naitre en direct une comédie romantique inédite afin de réchauffer vos coeurs pour l’hiver !

Alors courez jusqu’au terminal d’embarquement direction Ourches, dans une ultime tentative de retrouver votre genre de film tant aimé et lui déclarer votre flamme !

* Début du spectacle à 20h30. Ouverture à 19h45.
* A la salle d’animation rurale de Ourches, Place de la Mairie, 26120 Ourches
* Boissons et petite restauration sur place, avec la Brasserie Nyris qui vendra de la bière