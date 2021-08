Spectacle – Comme il nous plaira

Il existe un grand nombre d’interprétation de la légende du célèbre hors la loi » Robin des bois « . Voici la nôtre, celle qui se déroule au château de Sallmard et dans son parc. Il y aura bien sur un Robin, qui navigue entre la forêt et la cour avec ses compagnons, mais qui sont-ils vraiment ? Un Baron tyrannique qui garde sa fille prisonnière dans son château. Des tentatives de libération, des histoires d’amours, des tournois et les mystères d’une forêt perdue…

Première partie 18h – 19h30

Entracte avec possibilité de se restaurer à la buvette

Deuxième partie 21h – 22h

Jauge limitée, réservation conseillée au 07.67.96.90.09