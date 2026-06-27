Durant 1h, les quatre acteurs se passent la balle pour faire vivre un western entièrement en mimes et bruitages, avec comme seuls instruments leurs corps et leurs voix. La Mouche c’est l’épopée cartoonesque d’un cowboy et de trois mercenaires tous à la recherche d’un dénommé « La Mouche ». Un voyage au coeur de vallées désertiques, au milieu d’un pub bondé, en pleine tempête de poussière ou encore dans un cimetière lugubre au beau milieu de la nuit, c’est la rencontre d’une multitude de personnages, de l’enfant insouciant au vieux de la vieille, de la serveuse peu farouche au désespéré agonisant, La Mouche c’est tout ce monde là seulement avec quatre corps et trois micros.
Spectacle
Spectacle : Compagnie Vlam ! : La Mouche
Venez assister à un spectacle plein air de la compagnie Vlam ! au jardin des Marceaux.
Le 04/07/2026 16:30 Informations complémentaires
19 route de Combovin 26120 Chabeuil
Gratuit pour les visiteurs