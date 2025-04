Spectacle « Danse ta couleur »

Chaque jour l’enfant vit des émotions.

Partons explorer ces différentes réactions spontanées au travers de la danse, de la musique et des couleurs ! Inspiré du livre « la couleur des émotions », nous traverserons 5 émotions : noir comme la peur, bleu comme la tristesse, rouge comme la colère, jaune comme la joie et vert comme la sérénité. D’une durée de 30 minutes, la représentation est très sensorielle et tactile : les enfants pourront manipuler ou toucher les objets. L’ambiance intime et accueillante leur permettra d’entrer dans un univers multisensoriel, pleinement interactif, enveloppé de lumière douce, de musique et de danses.