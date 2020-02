Spectacle de chansons électro pour les enfants : Il était une…fille Gwénaëlle

Il était une… fille d’un caractère bien trempé, qui s’appelait Zaïelle. Elle grandit dans un château et devient une magnifique jeune fille. Sa belle-mère, la reine, se montre très jalouse de sa beauté…

À travers un répertoire qui touche filles et garçons, ce conte conduit à faire confiance à l’intelligence des uns et des autres, et à porter un regard singulier sur la représentation de la femme et de la fille dans nos sociétés.

Les 2 chanteuses, musicienne et comédienne, sèment ensemble ces bouts de » miroirs » et les arrosent de leur sensibilité pour faire naitre un jardin musical et vocal, frais et souriant !

Un jardin où il fait bon être ce qu’on est, ce qu’on naît… fille ou garçon.

Ce spectacle est présenté à l’issue d’une résidence de création du 24 au 28 février 2020.

Distribution:

Ecriture et Composition : Coralie Houfek et Gwénaëlle Baudin

Musique Assistée par Ordinateur (MAO) et chant : Coralie Houfek

Chant et narration : Gwénaëlle Baudin

Regard extérieur : Anaïs Serme

Illustration du visuel : Coralie Houfek

Coproductions : Quai de scène à Bourg-les-Valence (26) et Théâtre de la Courte Echelle à Romans (26)