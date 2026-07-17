Spectacle de Cirque- À quelques instants près- Cirque à Brac

Il s’agit d’un spectacle poétique, joyeux et acrobatique, adapté à tout âge. Il dure une heure et se présente en extérieur avec une structure aérienne et cinq artistes acrobates sur le plateau. Snack sur place (accès rivière à côté pour se baigner !)

Si tu n’as pas encore vu notre spectacle <> ou si tu veux le re-découvrir après un an, pas de panique, nous jouons plusieurs fois dans le coin avant de partir en tournée

Nous continuons encore à travailler sur notre spectacle et à le peaufiner année après année, sous le regard et avec l’aide précieuse de Titoune, du Cirque Trottola…

Tournée dans le Diois du 19 juillet au 1er août:

19 juillet } à 19h30.

À Die au camping de Charmages

30 juillet } 20h.

À Miscon

1 août } 19h30.

Camping de l’Hirondelle, Menglon