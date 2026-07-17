Spectacle de Cirque- À quelques instants près- Cirque à Brac

Si tu n’as pas encore vu notre spectacle <> ou si tu veux le re-découvrir après un an, pas de panique, nous jouons plusieurs fois dans le coin avant de partir en tournée
Nous continuons encore à travailler sur notre spectacle et à le peaufiner année après année, sous le regard et avec l’aide précieuse de Titoune, du Cirque Trottola…
Tournée dans le Diois du 19 juillet au 1er août:
19 juillet } à 19h30.
À Die au camping de Charmages
30 juillet } 20h.
À Miscon
1 août } 19h30.
Camping de l’Hirondelle, Menglon