Spectacle de cirque – Cabaret Électrique #3

Venez découvrir les numéros de nos artistes invités et laissez-vous emporter dans leurs univers. Une soirée insolite et acrobatique qui marquera vos esprits!
Bar et restauration sur place à partir de 18h
La troisième édition du Cabaret Électrique est de retour les 12 et 13 août à 19h. ??
Rendez-Vous dans le jardin de la Tour Ambulante à Montlaur en Diois (26) pour deux soirées cirque inédites !
1835 route des noyers 26310 Montlaur-en-Diois Tél. 06 83 42 67 20
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Bar et restauration sur place à partir de 18h
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