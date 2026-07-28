Spectacle de cirque – Cabaret Électrique #3

La troisième édition du Cabaret Électrique est de retour les 12 et 13 août à 19h. ?? Rendez-Vous dans le jardin de la Tour Ambulante à Montlaur en Diois (26) pour deux soirées cirque inédites !

Venez découvrir les numéros de nos artistes invités et laissez-vous emporter dans leurs univers. Une soirée insolite et acrobatique qui marquera vos esprits!

Bar et restauration sur place à partir de 18h