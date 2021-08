Spectacle de Cirque – Cie Colokolo – Chouf le ciel

Jonglage, acrobatie, danse, et d’un coup haute voltige explosive. On rit, on trépigne, on retient son souffle. On ne regarde pas en bas. Et puis on danse, gnaoua, hip-hop, chaabi, électro, musique classique arabe. La musique est cinématique, l’écriture acrobatique, le cirque marocain, sans détours.