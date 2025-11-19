Spectacle, Théâtre

Spectacle de clown « Leçon de punk » à la Locomotive

Une leçon de Kafar et Nahomé. Duo de clown un peu musical. Spectacle festif et pas trop trash. Acoustique et tout terrain. On s’attend surtout à rigoler….

Le 12/12/2025 20:30

rue de la gare 26340 Saillans

Gratuit pour les visiteurs