La chorégraphie rend palpable la complicité, la solitude, les relations qui se tissent ou se défont, en permettant également le flou, laissant l’étrange et la poésie entrer en jeu.
Après le duo, le public est invité à entrer dans la danse de manière ludique à partir de procédés simples mis en jeux dans la chorégraphie présentée. L’attention et l’écoute à l’autre restent le coeur du sujet.
Spectacle de danse : « Blanche et Denis » – Les corps à l’honneur
Il y a deux personnes, un homme, une femme, deux amis de longue date et d’âges différents. Ils proposent la cartographie dansée d’une histoire fraternelle.
