Spectacle de danse : Boléro

Pour retrouver et partager le geste du jeu de l’enfance, Gilles Verièpe se met à jouer avec la musique de Ravel et avec les danses : de cour, folkloriques, expressionnistes, pop et même butô. A voir dès 5 ans.

Ancien interprète du Ballet Preljocaj, Gilles Verièpe commence son Boléro par la fin de la partition pour en quelque sorte la rembobiner, jusqu’à son point de départ, pour ensuite se relancer dans la course folle des dix-huit sections musicales.

En partant de petites séquences joyeuses, de railleries et bouffonneries, de pas de bourrée, baroques ou pop, les deux danseurs vont petit à petit calmer le jeu pour entrer dans un univers nocturne et intime où l’on croise des figures grotesques et grinçantes. Et puis ils vont se rouler au sol en se reliant par les pieds et finalement rentrer dans le ventre maternel. Mais ensuite, place au printemps, au réchauffement, à un Boléro qui va de l’avant et aux échanges avec le public qui se prête au jeu d’une chorégraphie partagée. Si la première partie intrigue les adultes par sa construction, la seconde ravit les enfants.