Spectacle de danse « Éveil Sauvage » par la Grande Ours

Nouveau spectacle à Valence, avec la participation exceptionnelle de Driss, danseur de house.

Portée par Pauline Ata, chorégraphe et danseuse passionnée, La Grande Ours est une compagnie dédiée à la création, la diffusion et l’enseignement de la danse. Basée à Bourg-lès-Valence, elle explore un univers artistique unique, mêlant danse orientale, tribale et tahitienne, avec des touches de house, samba, bollywood et bien d’autres inspirations.

Véritable troupe de danse ethnique moderne et multi-fusion, La Grande Ours propose des cours, des stages et des spectacles dans toute la région Rhône-Alpes. Chaque performance est une invitation à un voyage onirique, où les rythmes et les cultures se rencontrent pour éveiller les sens et transporter les spectateurs.

Places très limitées. Sur réservation.