Fabrice Bouillon LaForest déploie en sous-texte sensible de longues plages musicales entre électronique, piano et instruments traditionnels.
Spectacle de danse : « FIEF, mon corps, mon territoire »
Mon corps est mon territoire. FIEF est une création chorégraphique, un dialogue avec la musique et l’image numérique.
Le public est invité à suivre Sébastien Cormier, danseur chorégraphe, au gré d’une odyssée imprévisible.
Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon 26800 Portes-lès-Valence Tél. 04 75 57 40 65