Spectacle de danse hip hop et électro : Memento

La quatrième création des Mazelfreten, jeune compagnie devenue célèbre pour avoir participé à l’ouverture des Jeux Olympiques sur la Seine, est un manifeste dansé qui porte haut ce qui fonde leur identité. MEMENTO déverse une énergie généreuse et remplie

MAZELFRETEN I Teaser MEMENTO

Après avoir signé Rave Lucid pour raconter la fête et le lâcher-prise avec dix interprètes, enflammé toute une péniche pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris à l’été 2024, le binôme Mazelfreten se recentre sur ce qui le définit profondément : l’alliance du hip-hop et de l’électro. Avec Memento, Laura Nala Defretin et Brandon Masele dit Miel, font leur retour aux sources et à leurs premiers amours chorégraphiques.

Dans ce manifeste pour leur art, bercé de musique électronique et acoustique, trois danseurs électro aux gestes volubiles et trois danseuses hip-hop bien ancrées dans le sol se mélangent. Ils et elles ont des gestes et des rythmes différents, viennent de cultures éloignées, de Chine, Russie, Portugal et France. Et pourtant, le groupe fait corps. Sur un tapis imma-culé mettant en relief cette union, Memento porte un élan de vie et partage les valeurs fondatrices de la compagnie Mazelfreten : performance, contemplation, poésie, mélodie, unité, élévation. Une déclaration d’amour au monde et un remède contre l’abattement. De quoi recharger nos batteries, nous donner une grande dose d’espoir et nous rassembler pour traverser les crises en se sentant un peu moins seul.