Spectacle de danse : La Figure du baiser

Sans autre élément scénique que des corps dont on peut s’approcher comme dans un musée, Nathalie Pernette expose toutes les nuances de l’étreinte amoureuse. D’une posture à l’autre, LA FIGURE DU BAISER se dépose dans l’espace avec sensualité.

Ils sont immobiles, ou presque. Leurs regards se croisent, leurs mains sont posées sur leurs peaux.

La Figure du baiser, le second volet d’une trilogie de Nathalie Pernette sur la statuaire, se penche sur

les sculptures subtilement érotiques qui figent le désir, l’approche amoureuse et l’étreinte.

Trois couples de danseurs nous invitent à observer la succession de leurs poses et les faire résonner en nous comme autant d’histoires et relations possibles. Ici, une tentative de séduction, là un refus, ailleurs, une oeillade complice, puis un effleurement : toutes les couleurs de l’amour sont représentées, dans ses moments parfois si puissants qu’ils arrêtent le temps. D’ailleurs, on n’entendra que peu de bruit.

Le silence est là pour sublimer les sons des corps, d’un souffle à une griffure, en passant par une déglutition. Déployées sous nos yeux, toutes ces partitions charnelles et grammaires de la tendresse interrogent du même coup nos manières d’appréhender l’amour et invitent à mieux le voir. Remarquerons-nous alors cette hésitation qui persiste avant de disparaître dans un baiser ?

Dès 8 ans