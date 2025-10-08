Spectacle de danse : Par d’autres voix, d’Ambra Senatore

Un solo aura rarement été aussi peuplé : Ambra Senatore prête son corps et sa voix à des générations de femmes dans un voyage dans le temps et l’espace.
Ambra Senatore nous invite à découvrir sa puissante dernière création. En dialogue direct avec le compositeur Jonathan Kingsley Seilman, elle mêle gestes et récits dans un solo traversé par des voix multiples. En revenant à la forme de ses premières créations, la chorégraphe explore le déracinement, les liens profonds entre mémoire, lieux et rencontres, pour donner corps à des récits omis ou tus.