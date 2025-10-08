Spectacle

Spectacle de danse : Par d’autres voix, d’Ambra Senatore

Avec puissance et liberté, la chorégraphe et performeuse Ambra Senatore livre un solo féministe vibrant mêlé de récits intimes et universels, portés par des voix de femmes. Un voyage sensible et engagé au coeur de l’humain.

Spectacle de danse : Par d’autres voix, d’Ambra Senatore
Le 14/10/2025 20:00

36, Boulevard Général De Gaulle 26000 Valence Tél. 04 75 82 44 15

Site internet
Payant

Un solo aura rarement été aussi peuplé : Ambra Senatore prête son corps et sa voix à des générations de femmes dans un voyage dans le temps et l’espace.

Ambra Senatore nous invite à découvrir sa puissante dernière création. En dialogue direct avec le compositeur Jonathan Kingsley Seilman, elle mêle gestes et récits dans un solo traversé par des voix multiples. En revenant à la forme de ses premières créations, la chorégraphe explore le déracinement, les liens profonds entre mémoire, lieux et rencontres, pour donner corps à des récits omis ou tus.