Spectacle de danse : « Simple »

Simple mais pas simpliste. Avec beaucoup d’humour et sans musique, les danseurs épurent le mouvement jusqu’à provoquer des situations loufoques et trouver une forme de liberté.

La simplicité n’est pas toujours synonyme de facilité. Pour faire Simple, Ayelen Parolin s’y est confrontée en débarrassant la pièce de toute musique et en dépouillant le geste pour ne garder qu’un vocabulaire volontairement minimaliste au grand potentiel comique. Trois hommes aux yeux écarquillés apparaissent ainsi dans des tenues mouchetées moulantes. Un clin d’oeil à la pièce Summerspace de Merce Cunningham, ce grand nom de la danse post-moderne passé maître dans l’art de mêler l’aléatoire à sa danse épurée. Les trois compères eux aussi s’engagent dans l’inconnu en ajoutant à leurs influences contemporaines et classiques – comme des pas repris au Lac des Cygnes – ce qu’il faut de sautillements, de légèreté, de naïveté, d’innocence et de spontanéité. Dans la continuité de WEG, la chorégraphe Ayelen Parolin, habituée à la radicalité, poursuit un cycle de créations colorées et délurées qui retrouvent la fraîcheur du jeu et les saveurs de l’enfance.

Un projet de Ayelen Parolin

Créé et interprété par Baptiste Cazaux, Piet Defrancq & Daan Jaartsveld

Assistante chorégraphique – Julie Bougard

Création lumière – Laurence Halloy

Scénographie & costumes – Marie Szersnovicz

Dramaturgie – Olivier Hespel

Regard extérieur – Alessandro Bernardeschi

Visuels – Cécile Barraud de Lagerie

Costumes – Atelier du Théâtre de Liège

Administration et diffusion – Claire Geyer

Production – Pauline Van Nuffel