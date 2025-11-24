Comment faire sa place à deux dans un manteau ? Parfois l’autre est un appui, d’autres fois une entrave. De ce jeu à deux émerge un univers burlesque et onirique, entre danse et théâtre. Ce duo parle de la complicité d’une rencontre mais aussi de la complexité d’une relation : le partage, la confiance, la différence, la rivalité… De là s’ouvrent une infinité de possibles entre coopération et opposition. De cette relation vont naître plusieurs tableaux dans lesquels se mêlent de drôles de personnages et des images poétiques.
Spectacle de danse – Sous le manteau – Cie Sur le tas
Un manteau pour deux danseuses… Deux danseuses dans un manteau… Y’a pas un truc qui cloche ?! Un manteau pour s’enrouler, se rapprocher, se cacher, se chamailler et même se métamorphoser.
rue Kateb Yacine 26150 Die Tél. 04 26 58 80 35