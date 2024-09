Spectacle de danse : VERSUS

» Les opposés s’attirent » et » qui se ressemble s’assemble « . Si ces deux dictons populaires se contredisent c’est peut-être parce qu’ils tentent d’élucider l’inexplicable : la rencontre amoureuse. Avec un » duo » pour quatre interprètes, Michel Kelemenis, dont la danse oscille depuis toujours entre abstraction et sensualité, s’attaque au sujet en le dépouillant de toute narration. Le chorégraphe s’intéresse plutôt aux dynamiques physiques qui traversent les corps quand ils sont animés par le désir : rapprochement, fougue, mais aussi refus, rejet ou emprise. Alors que les partenaires se substituent les uns aux autres, que les couples se forment et se séparent, se déploie sur scène un vocabulaire chorégraphique du ravissement, tantôt extase tantôt violence, toujours à double tranchant. Dans la langueur de nappes musicales électroniques et un espace exigu qui renforce l’intimité partagée, Versus fait ainsi advenir le trouble et met en lumière l’ambivalence de nos relations.