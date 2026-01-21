Découvrez le spectacle de magie « Le garçon et Imagin’air » écrit, mis en scène et interprété par Gabin Noël. Venez nombreux !

Gabin est un grand enfant. Un enfant avec des rêves pleins la tête et une seule peur : les perdre.

Suite à des événements imprévus, il se retrouve bloqué chez lui. Alors, pour passer le temps, il décide de rendre ses rêves réels… grâce à la magie.

Entre rires, illusions et moments de poésie, « Le garçon et Imagin’air » explore le monde à travers le regard d’un enfant qui s’invente, s’émerveille et se questionne.

Un spectacle participatif, drôle et touchant, qui invite petits et grands à retrouver la part de rêve qu’on oublie trop souvent.

Derrière la magie, il y a aussi un message : un regard tendre mais lucide sur la société, ses absurdités et ses espoirs.