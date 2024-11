Spectacle de marionette : Chemin(s)

Chemin(s) met en lumière les petites synchronicités de notre quotidien, ces petites choses, presque anodines, carrefours de nos chemins de vie. Une rencontre se raconte, le lien entre passé et présent se dévoile et les lendemains possibles se dessinent.

Chemin(s) met en lumière les petites synchronicités de notre quotidien, ces petites choses, presque anodines, carrefours de nos chemins de vie. Une rencontre se raconte, le lien entre passé et présent se dévoile et les lendemains possibles se dessinent. Au coeur de cette histoire, deux personnages liés par un banc que tous deux côtoient sans jamais se croiser. Il y a elle, factrice, qui part en tournée tous les jours et se plaît à se retrouver chez elle en bricolant. Il y a lui, musicien récolteur de sons, qui aime nourrir ses compositions au grand air. Tout commence et se termine autour d’un caillou, lien intemporel entre eux deux. Un petit bijou de spectacle où marionnettes, danse, musique et projections s’unissent pour célébrer ces petits riens qui donnent un sens à notre existence.