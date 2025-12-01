Spectacle de marionnettes : Au voleur !

Les spectacles de la Compagnie Circlips sont pour tous les yeux et toutes les oreilles, pour les adultes ayant gardé leur âme d’enfant et les enfants curieux de la vie et du monde!

Un homme a pris le porte-monnaie rouge : » AU VOLEUR !! »

Une petite fille s’élance à la poursuite d’un voleur. Chemin faisant elle est amenée à rencontrer plusieurs personnages: un jeune mécano, la quincaillière, un marin pêcheur, une fermière… chacun à sa manière et avec son véhicule va l’aider dans sa quête.

Un spectacle avec le charme désuet d’un petit village, la magie d’un décor foisonnant de petits mécanismes, l’originalité de la musique et des bruitages à vue, le suspense aux côtés de la petite fille dans sa course poursuite… autant d’éléments qui ravissent le coeur des enfants… de tous âges!

« Au Voleur! » est un spectacle de marionnettes à partir de 3 ans, coloré et pétillant.

Buvette et petite restauration sur place,

Tous les bénéfices seront reversés à l’association » Un toit pour Esther » qui vient en aide à des familles en difficulté (https://www.facebook.com/profile.php?id=61557678950800 )