Spectacle de marionnettes – la compagnie Samildanach

Spectacle:de marionnettes: lCie samildanach presente « le pecheur et sa femme » avec Deborah Maurice et Alix Didier

o dès 5 ans

o tarifs: 8EUR adulte 5EUR enfant (gratuit aux enfants du stage de février)

www.marionnettes-samildanach.com

» Spectacle de marionnettes et d’ombres, inspiré d’un conte traditionnel, universel. Le récit apparaît simple et innocent, en réalité il nous éclaire sur le caractère fascinant et la part d’ombre des êtres humains.Un pêcheur et sa femme vivaient dans une misérable cabane en bord de mer. Chaque jour le pêcheur allait jeter son filet, mais celui-ci restait vide. Un beau jour, un magnifique poisson enchanté est retenu prisonnier. Jusqu’où ira la demande en liberté de ce poisson ? »