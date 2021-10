Spectacle de marionnettes pour tout-petits – Balabille et Bilabulle par Violaine Roméas

La compagnie Violaine Roméas présente son spectacle de sortie de résidence le Une chose étrange et invisible est arrivée !

Les » petits « , nous, comme ils disent, eux les » grands « , les géants, les adultes, les papas, les mamans, les grands-pères, les grands-mères…

Bref, nous on y comprend rien. Tout le monde est bizarre et l’autre jour grand-mère a dit : » Plus de bisous ! »

Elle avait l’air un peu triste, grand-mère en disant ça.