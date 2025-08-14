Spectacle de mât chinois tout public, clownesque, acrobatique et poétique. Une histoire qui retrace avec sensibilité et agilité les aventures d’un matin ordinaire… plutôt extraordinaire.
Duo musical d’Afrique de l’Ouest, guitare, chant, flûte et kora. Voyage au coeur des traditions africaines qui ne manquera pas de d’échauffer vos esprits et vos corps !
Venez avec vos boissons et recettes préférées, vos pliants ou couvertures, citronnelle au cas où. Le spectacle se déroulera dans un théâtre de verdure. Veuillez ne pas fumer en dehors d’un espace dédié aux fumeurs sur la première terrasse. Soyez vigilants en ces temps où la nature souffre de sécheresse
Spectacle de mât chinois et concert de musique africaine
19h – Spectacle « Jus de chaussettes »
21h – Concert de Moussa et Moussa
820 chemin de la Baume 26410 Châtillon-en-Diois
