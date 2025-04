Spectacle de mentalisme et d’Hypnose – Festival Hibouge, 4ème édition

Sirius, Hypnotiseur et mentaliste. Suivez-moi dans les méandres de votre esprit! Entrée libre participation. Nombre de places limitées, réservation conseillée.

Du rires, des rêves et des émotions… c’est ainsi que vous allez vivre l’aventure fascinante de l’hypnose de manière bienveillante, humoristique et moderne avec l’un des plus jeunes hypnotiseurs professionnel de France !

A travers des éléments plus ou moins rationnels nous pouvons réaliser l’impossible et c’est ce que SIRIUS a choisi de vous dévoiler dans des représentations fascinantes et mystérieuses. Nous pouvons nous poser légitimement la question d’où se situent réellement les limites de notre cerveau.

Depuis 2014 et son premier spectacle, SIRIUS prends un immense plaisir à vous emmener dans son univers avec une mise en scène soignée pour chaque représentation mêlant fou-rire, dynamisme, réflexion et interrogation pour ouvrir un peu plus les portes de votre cerveau.

Hypnose, Mentalisme ou savant mélange de disciplines… de nombreuses techniques peuvent contribuer à faire de votre événement un moment exceptionnel qui laissera à n’en pas douter un merveilleux souvenir aux participants !

Alors, êtes-vous prêt à vivre une aventure moderne et ludique dans les méandres de votre esprit?