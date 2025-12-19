Spectacle

Spectacle de Moguiz : Coucou !

Moguiz racontera une partie de son parcours et fera vivre ses personnages les plus emblématiques sur scène.

Le 04/02/2026 20:00

avenue du 14 juillet 1789 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 79 20

Payant

En quelques mois, Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée. Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié.