Spectacle de Morgane Berling : Quand je serai grande

Elle a 24 ans et se demande comment elle se positionne dans cette société, sans se priver de nous dire comment elle la perçoit. Avec un humour impertinent Morgane Berling fait le bilan de sa jeune vie : de l’enfance à aujourd’hui. Elle jette un regard corrosif sur ses ainés sans épargner sa génération.

Partagée entre les soirées du samedi soir et le marché du dimanche matin, Morgane ne sait plus dans quelle case de la société elle se place.

Un » seule en scène « , interprété à la première personne et dans lequel interviennent toute une galerie de personnages. Écrit à quatre mains et deux générations, ce spectacle permet à toute la famille de se retrouver autour de souvenirs ou de projections : la vingtaine !

Morgane Berling a été récompensée par les :

Prix du jury du festival Les Cadet Roussel du Rire d’Auxerre

Prix du jury du festival du Rire d’Yssingeaux

Prix du Public du festival D’Un Rire à l’Autre de Pierre-Bénite

Prix du Public du festival Drôlement Bien de Besançon

Prix spécial du jury du festival Rire de Cavaillon

La petite guinguette : buvette et petite restauration sur place à partir de 19h et après le spectacle, en présence des artistes.