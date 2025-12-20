Rencontre avec la mère Noël, les lutins, la sorcière enchantée et peut-être… ce vieux monsieur barbu !
S’habiller chaudement.
Réservation conseillée.
Spectacle de Noël interactif à Génissieux.
Tout se passe en extérieur autour de cabanes enchantées pour vivre la magie de Noël.
170 rue les 3 Sources 26750 Génissieux Tél. 06 21 21 39 49
