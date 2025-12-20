Spectacle

Spectacle de Noël interactif

Spectacle de Noël interactif à Génissieux.
Tout se passe en extérieur autour de cabanes enchantées pour vivre la magie de Noël.

Spectacle de Noël interactif
Le 22/12/2025 18:00

170 rue les 3 Sources 26750 Génissieux Tél. 06 21 21 39 49

Contacter par mail
Payant

Rencontre avec la mère Noël, les lutins, la sorcière enchantée et peut-être… ce vieux monsieur barbu !
S’habiller chaudement.

Réservation conseillée.