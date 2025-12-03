Spectacle

Spectacle de Noël

La MPT de Fontbarlettes organise un spectacle de fin d’année : le Carmine Show Spectacle de magie !

Le 17/12/2025 15:00

17 Rue Georges Bizet 26000 Valence Tél. 04 75 42 04 63

