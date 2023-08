Spectacle de Papagalli « ça suffit main’ant » – Saint Donat

Pour cette nouvelle aventure, la famille Maudru sera effectivement à nouveau au complet. Aimé le père, bien sûr, qui cette fois encore, comme toujours, va essayer de clamer sa révolte à une société trop « moderne » pour lui et qui l’oppresse.

Louise sa femme sera là, heureusement, pour tenter de le calmer et de le faire revenir à une forme de réalité un peu décalée aussi, mais pragmatique et rassurante: la sienne. Le neveu Désiré sera toujours aussi finement dérangé, lumineusement simplet et philosophe: soleil en Août, pâté en croûte!

Le fils Fernand sera de retour à la ferme pour tenter d’aider ses parents et faire le lien entre cette « modernité » et, disons le tout net, le léger archaïsme du père.

Et puis la cliente du gîte venue pour se reposer trois jours et qui n’est plus repartie depuis des années. Elle est devenue, la Simone, membre de la famille échappée de l’Ehpad pour pouvoir se consacrer à son activité préférée : la gnôle.

Comme d’habitude tout ce petit monde va tenter de survivre face au grand ; face au temps qui passe ; face à cette société qui aura toujours deux longueurs d’avance. La télévision viendra même interviewer cette tribu de nos montagnes.

Mais ne vous inquiétez pas, tout va encore se terminer autour d’une bonne table dauphinoise, dans les rires, la tendresse et l’espoir. On va tâcher moyen de continuer! On va y faire! On est pas des quand même!

Ça suffit main’ant !