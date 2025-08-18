Concert

Spectacle de rap et d’intimité

C’est du rap qui parle. Du théâtre qui chante. Des textes qui grattent là où ça gratte. 40 minutes entre uppercut et couverture chauffante.

Le 03/09/2025 20:00

1 Rue de la République 26400 Crest

Gratuit pour les visiteurs

Pas besoin d’aimer le rap pour entrer ? il t’ouvre la porte, t’offre une tisane, et te fait une place sur le canapé.
C’est drôle, c’est doux, ça bouscule.
Et franchement ? Ça fait du bien.