Spectacle de rue « Le magnifique bon à rien »

Avis aux cinéspaghettophiles avertis! Le « SERGIORAMA » ouvrira bientôt ses portes pour une avant-première exceptionnelle!

Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de baudruche, Serge Badot, ancien reconstitueur de palettes et désormais directeur du seul Cinémarama itinérant de la région, reconstituera seul, à mains nues, sans trucages et sans assistance, les scènes cultes, les seconds rôles et les personnages principaux du film de Sergio Leone : « LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND ». Venez nombreux soutenir ce jeune créateur d’entreprise artisanale innovante et redécouvrir ce chef d’oeuvre du Western Spaghetti !

Durée : 50 minutes

Ecriture et jeu : Nicolas Moreau. Mise en scène : Pascal Rome. ?il extérieur : Jean Louis Cordier