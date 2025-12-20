Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est une succession de performances vocales. À travers Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres.
80 minutes de show original & inoubliable.
Un talent rare, une voix exceptionnelle, Sarah Schwab est une star de demain.
Spectacle de Sarah Schwab : Du rêve à la réalité
« Du rêve à la réalité » est un spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres.
avenue du 14 juillet 1789 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 79 20
