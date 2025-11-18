Spectacle de théâtre forum : « Des idées noires ».

« Des idées noires » aborde l’important sujet de la dépression et de l’isolement des séniors. Grâce au théâtre forum nous allons partager et chercher des solutions ensemble pour faire évoluer la situation actuelle préoccupante des séniors isolés.

Ce spectacle a été créé et est joué par 15 séniors du bassin valentinois dans le cadre d’un projet soutenu par la Commission des Financeur pour la Prévention de la Perte d’Autonomie de la Drôme (CFPPA 26) en 2025.

L’entrée au spectacle est gratuite (grâce au soutien de la CFPPA) et un gouter sera offert à l’issue de la représentation afin de finir sur un miment convivial.

Le théâtre-forum est un spectacle de théâtre interactif qui permet par le biais du jeu théâtral de faire émerger la parole et la réflexion autour d’un thème choisi.