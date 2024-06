Spectacle de thÃ©Ã¢tre : Miss Rigoletto

La troupe est composée de jeunes actrices et acteurs qui agrémentent cette histoire par leur talent en chant, en danse ou en tant que musiciens.

Pitch : « Élise et Nolan, un jeune couple d’agriculteurs, sont la risée de leur petit village. On dit de lui qu’il est idiot et d’une sensiblerie niaise, on dit d’elle qu’elle est une folle trop excentrique.

Les moqueries durent depuis quelques semaines, et c’est la veille du Rigoletto annuel (fête du village) que les choses prennent un nouveau tournant. Leur chien est retrouvé mort, écrasé sur une route près de leur exploitation.

Un simple accident ? La vengeance d’un voisin ? Ou bien le désir d’attaquer encore un peu plus ceux dont on a désormais pris l’habitude de rire ? Élise craignant de s’attirer plus de soucis préfère n’accuser personne. Nolan quant à lui, accuse à tort et à travers, notamment un voisin avec qui il a eu une dispute. Toutefois, la mort de leur chien n’est que le début d’une aventure rocambolesque remplie de retournements de situation ! »