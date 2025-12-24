Convoquer Cendrillon, Simone de Beauvoir et Goldorak dans la même pièce, c’est l’exploit de cette comédie qui décortique la vie en couple de manière drôle et instructive !
Avec humour et finesse, la compagnie Les Filles de Simone explore les rouages du couple hétérosexuel et interroge la place de l’amour dans une société façonnée par le patriarcat.
Derrière le hublot se cache parfois du linge dissèque les petites et grandes batailles du quotidien : la rencontre, la sexualité, la vie domestique, les incompréhensions et les tiraillements. Entre éclats de rire et réflexions profondes, le spectacle met cul par-dessus tête les normes et les injonctions qui pèsent sur les relations amoureuses.
Un théâtre engagé et percutant, qui invite à questionner, à rire et à réinventer l’amour.
Spectacle : Derrière le hublot se cache parfois du linge
Une comédie mordante et intelligente qui explore la vie de couple avec humour et audace. Les Filles de Simone signent un théâtre drôle, féministe et percutant, qui questionne l’amour, le quotidien et nos habitudes avec malice?!
place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 69 43 02 99
