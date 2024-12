Spectacle Derviche experience

Stéphane Koulbanis découvre la danse avec Paco Yé, musicien danseur du groupe Farafina et Casimir N’zoulou,chorégraphe du ballet national centrafricain.Sa rencontre avec Isabelle Sion,violoncelliste donnera lieu à une performance qu’ils nous présenteront.

Stéphane Koulbanis découvre la danse en 1985 à Genève avec Paco Yé, musicien danseur du groupe Farafina et Casimir N’zoulou, chorégraphe du ballet national centrafricain. Danseur de la compagnie Elsa Wolliaston – One Step; puis professeur de danse africaine, poursuit son exploration des danses et chorégraphies, en pratiquant depuis quelques années la danse Soufie avec Rana Gorgani.