Cette initiative vise à sensibiliser et à favoriser le dialogue autour de ces sujets importants, en impliquant le public dans des échanges interactifs.
Ce dispositif est financé par l’ARS.
Spectacle » Des idées noires «
Le CRT des Baronnies organise un théâtre-forum intitulé » Des idées noires « , qui aborde la thématique de la dépression et du suicide chez les séniors.
ZA la Palun 26170 Buis-les-Baronnies 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 06 13 57 24 08
Cette initiative vise à sensibiliser et à favoriser le dialogue autour de ces sujets importants, en impliquant le public dans des échanges interactifs.