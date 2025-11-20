Théâtre

Spectacle  » Des idées noires « 

Le CRT des Baronnies organise un théâtre-forum intitulé  » Des idées noires « , qui aborde la thématique de la dépression et du suicide chez les séniors.

Le 27/11/2025 15:00

ZA la Palun 26170 Buis-les-Baronnies 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 06 13 57 24 08

Payant

Cette initiative vise à sensibiliser et à favoriser le dialogue autour de ces sujets importants, en impliquant le public dans des échanges interactifs.
Ce dispositif est financé par l’ARS.