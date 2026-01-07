Que vous soyez un habitué de l’impro ou que vous découvriez cet art pour la première fois, cette soirée promet des rires et des moments de complicité à partager avec vos proches.
Spectacle d’impro avec Les Givrés – Festival du Quai
Dans une ambiance décontractée les comédiens de la troupe des Givrés, troupe plus que reconnue dans le milieu de l’impro, vous transporteront dans un univers de fantaisie et de bonne humeur, où tout est possible !
Quai Thannaron 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 06 10 78 56 36