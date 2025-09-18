Théâtre

Spectacle d’impro avec les Givrés : Petits concepts entre amis

Une soirée où nous improvisons des nouveaux concepts fraîchement sorti de nos têtes !

Le 22/11/2025 20:30

3 place des buissonnets 26000 Valence Tél. 06 04 07 83 61

Gratuit pour les visiteurs