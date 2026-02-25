Vos p’tits défauts. Vos anecdotes singulières. Vos manies cheloues, vos contradictions assumées, …bref tout ce qui fait qu’on est tous imparfaits !
On attrape tout ça, on le mélange sans mode d’emploi, et on en fait des scènes aussi imprévisibles que jubilatoires.
Et pour cette édition, j’ai la joie d’inviter le fabuleux Hugo Favre.
Foufou, instinctif, merveilleusement imparfait… exactement l’énergie qu’il faut pour faire exploser vos histoires sur scène.
Trop heureux de partager ce terrain de jeu avec lui.
Spectacle d’impro parfaitement imparfait – Improfections avec Hugo Favre
Le spectacle signé Alexxx & Co, IMPROFECTIONS, vos p’tits défauts, nos impros, revient… et ça va déraper délicieusement.
20 rue Simon Chopin 26750 Génissieux Tél. 06 87 36 98 27
Vos p’tits défauts. Vos anecdotes singulières. Vos manies cheloues, vos contradictions assumées, …bref tout ce qui fait qu’on est tous imparfaits !