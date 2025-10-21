A cela s’ajoutent de courtes pièces de musique minimalistes et paramétriques composées par Karl Naegelen, et jouées par des instruments robots.
Avec Incroyable Vivant, nous souhaitons explorer la thématique du vivant, tant au niveau intime que scientifique, philosophique, pour guider l’écriture au plateau de notre proposition, composer les musiques et fabriquer nos silhouettes.
Spectacle d’ombre « Incroyable vivant »
Performance solo sous la forme d’une peinture d’ombre et de lumière en mouvement, animée par la marionnettiste Fleur Lemercier sur l’instrument d’ombre qu’elle a mis au point depuis quelques années.
quai Sainte-Claire 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 02 20 76
A cela s’ajoutent de courtes pièces de musique minimalistes et paramétriques composées par Karl Naegelen, et jouées par des instruments robots.