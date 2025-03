Spectacle d’ombre

Alors que la nuit s’installe dans la forêt, le Théâtre de Nuit investi les lieux pour vous emporter lors de Créatures, un spectacle tout en jeu de silhouettes et de lumières projeté sur façade ! Les marionnettistes par leur manipulation en direct sur 3 rétroprojecteurs, donnent peu à peu vie à un univers mystique.

Créatures nous plonge ainsi dans le temps du mythe et celui du rêve. Il s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes dans un espace-temps de l’entre-deux rythmé par une bande sonore originale, mystérieuse et entrainante…

» Un homme sort de son camion pour faire une petite pause. Il entre dans la forêt et commence alors pour lui un voyage merveilleux peuplé d’un bestiaire imaginaire… »

Le Théâtre de Nuit est une compagnie installée dans la Drôme à Saillans depuis 2004. Les artistes explorent les langages et matières du corps et des voix, de l’image projetée et de la lumière manipulée pour intégrée le temps du rêve et celui de l’imaginaire comme fondement d’une réalité.