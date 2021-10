Spectacle d’ombres et lumières – Un peu perdu

Un spectacle d’ombres et de lumières… Cie Contes en Ombres

Dans le grenier de ma grand-mère, il y a plein d’objets. Et tous ces objets sont plein d’histoire(s). Dans le grenier de ma grand-mère , une valise, des bocaux, une ombrelle, les murs s’illuminent et vous transportent dans la forêt aux côtés de bébé chouette, à la recherche de sa maman. Une aventure toute en ombre et lumière!