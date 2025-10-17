Aurélie Mornand, formée chez ARClown et Clown Collectif :
Gwendoline est une clowne rageuse, empêtrée, philosophe et attentionnée qui vient parler de la Vie en parlant avec les morts. La place de la Vie ? Un sens à la mort ? Se connecter à l’au-delà pour dédramatiser (un peu) nos vies et leur fin. Un spectacle qui prend le contre-pied de certaines considérations toutes faites et qui parle aussi du doute, de la vulnérabilité, des limites de chacun-e. Ou comment composer avec la vie telle qu’elle est…
Spectacle d’un clown sensible : « Tu sais … la Vie » avec Clown Collectif
Les dimanches soir de Clown Collectif : Une clowne vient ouvrir le dialogue avec les morts : « SOS Détresse des morts, allo j’écoute ». Avec tendresse, rage et poésie, elle aborde de nombreux sujets brulant où les rires viendront alléger les dures réalités.
1 allée Vamber 26400 Crest Tél. 06 12 97 52 66
