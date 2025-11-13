L’atelier NG – Nathalie Groeneweg – accueille tout le week-end Isabelle Jacquet et l’artiste américain Jacques Vesery pour 2 jours d’exposition.
L’occasion de (re)découvrir dans une ambiance cosy leurs créations en bois et métal.
Spectacle – Embrasse moi !
Poussez la porte du musée et découvrez l’exposition insolite Il était une fois l’Amour.
Entre contes de fées (ré)inventés et chansons pop-folk, un spectacle assaisonné de passions ou de désillusions, d’humour et de sensualité.
Réservation obligatoire
505 Chemin des Massots 26450 Puy-Saint-Martin Tél. 06 86 13 35 25
