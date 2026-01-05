Spectacle : En attendant Cyrano (dès 7 ans)

Rencontre du théâtre et de l’escrime artistique, le spectacle « En Attendant Cyrano » est une comédie dramatique accessible à partir de 7 ans et proposé par la compagnie TRYD’ART.

Résumé : durée 1h45 (sans entracte) à partir de 7 ans…

Le spectacle « En attendant Cyrano » met en scène un face à face entre deux grands écrivains du XIXe siècle : Edmond Rostand et Alexandre Dumas. Dans une relation étonnante, où se mêlent admiration, jalousie, solidarité de plume et rivalité amoureuse, Edmond Rostand, grâce à son maître et rival, va parvenir à vaincre ses doutes, pour finalement accoucher du personnage de Cyrano. Mêlant tragique, comique et fantastique, le spectacle présente le parcours d’une libération, par laquelle le jeune écrivain s’affranchit de son mal, découvre l’amour et congédie son double. La pièce est aussi une réflexion sur l’écriture, à travers la métaphore de l’escrime. Stylet et stylo : même combat !

Le spectacle comporte sept duels d’escrime artistique en costume. Tous sont chorégraphiés et joués par la compagnie Belle épée, dirigée par le maître d’armes Pierre Besse.