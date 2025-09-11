Spectacle en projection vidéo-mapping : « Les Yeux de Lousanouch » du collectif Etrange Miroir

Les Yeux de Lousanouch : Dans le sillage d’un oiseau animé, tournez les pages du grand livre de l’exil pour une expérience onirique… Sur les murs de la ville endormie, une grue passionnée de géographie déploie les pages de son atlas.

Équipés d’un casque audio, les spectateurs découvrent sur les façades du musée de la Chaussure un recueil de cartes d’un genre nouveau.

Les images se déploient dans l’espace urbain tandis que le récit de Lousanouch, rescapée du génocide de 1915, s’égrène à l’oreille du spectateur.

On suit ainsi l’itinéraire de cette jeune Arménienne de l’Empire ottoman à Beyrouth, de Marseille à Privas.

Ce spectacle s’inspire de récits intimes, issus du territoire.

Diffusé en avant-première en 2023 à Valence, il se réinvente à Romans cette année.

Organisé par l’Amicale des Arméniens de Romans Bourg de Péage avec le soutien de la Ville de Romans et du Centre du Patrimoine Arménien à Valence.