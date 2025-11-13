Spectacle

Spectacle enfants – Le Noël du Pirate

Le nouveau spectacle de Noël enfant par Jims Pely.
Petit goûter et boissons offert !

du 20/12/2025 16:00 au 21/12/2025

rue Bonnevaux 26100 Romans-sur-Isère

Payant